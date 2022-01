Torino: Assoturismo-Confesercenti, ok volontari ma salvaguardare professioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parliamo ad esempio di guide turistiche, accompagnatori turistici o gli operatori del noleggio con conducente (Ncc). In occasione di un evento di questa importanza vanno accresciute le possibilità e le occasioni di lavoro per le categorie già particolarmente colpite della pandemia. Pensiamo perciò, che sarebbe corretto rivedere le funzioni operative richieste ai volontari: limitare il loro campo di azione significa non solo tutelare il lavoro di molti operatori, ma anche garantire alla clientela sicurezza e servizi professionali. Assoturismo è pronta a un confronto su queste tematiche", ha concluso Griffa. (Rpi)