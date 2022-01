Sardegna: dal primo febbraio green pass in scadenza per tanti cittadini, da Regione "open days per ricevere terza dose di vaccino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazione in Sardegna per migliaia di cittadini che, in attesa di poter fare la terza dose di vaccino anti-Covid, stanno ricevendo l'sms dal ministero della Salute che comunica che la certificazione verde dal prossimo primo febbraio andrà a scadenza e che per rinnovarla bisognerà sottoporsi alla dose di richiamo. Green pass a rischio sospensione, quindi, ma di contro in tantissimi stanno riscontrando l'impossibilità di sottoporsi alla nuovo inoculazione per via dei tempi lunghissimi all'atto della prenotazione che possono arrivare fino ad aprile. Una situazione alla quale la Regione sta tentando di mettere rimedio come ha assicurato l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu: "Apriremo gli hub con gli open day e, in ogni caso, chi dovesse arrivare al centro senza prenotazione non verrà mandato via. E' vero che senza la terza dose il certificato verde andrà in scadenza, ma il Governo sta pensando di modificarne la validità". (Rsc)