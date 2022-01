Napoli: lunedì sottoscrizione protocollo Comune-Fs rigenerazione e nuova stazione Campegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì alle ore 13 si terrà la conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Comune di Napoli e FS Sistemi Urbani per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione di Campi Flegrei e la realizzazione della nuova stazione Campegna e del deposito a servizio della Linea 6 della metropolitana di Napoli". L'annuncio in una nota del Comune: "All'incontro con la stampa - nell'aula Magna della Facolta di Ingegneria in Piazzale Tecchio - saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e l'assessore all’Urbanistica Laura Lieto, e l'amministratore delegato di Fs Sistemi urbani Umberto Lebruto". (Ren)