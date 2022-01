Campania: M5s, bomba sociale chiusura Prysmian Battipaglia (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che hanno aggiunto: "Siamo in contatto con il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde. perché si apra al più presto un tavolo sulla vertenza. Non consentiremo la chiusura dell'ennesimo sito di eccellenza in Campania. Abbiamo il dovere di invertire una tendenza". Cammarano e Gaudiano hanno concluso: "Non possiamo assistere ancora una volta inermi alla continua emorragia di siti produttivi in Campania, alimentando un processo di desertificazione industriale che interessa la nostra regione oramai da decenni". (Ren)