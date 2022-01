Campania: Legnini commissario straordinario ricostruzione post sisma e interventi Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con decreti del presidente del consiglio dei ministri emanati nei giorni scorsi Giovanni Legnini è stato confermato per il 2022 nell'incarico di commissario straordinario di governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, e nominato commissario straordinario di governo per gli interventi nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017". L'annuncio in una nota: "Legnini entrerà in funzione nel nuovo incarico non appena concluso l'iter per la registrazione del decreto di nomina". Legnini ha affermato: “Ringrazio il presidente del consiglio, Mario Draghi, per la fiducia che mi ha accordato conferendomi l’incarico di Commissario straordinario di governo per la ricostruzione di Ischia, che segue il rinnovo di quello per il Centro Italia”. Legnini ha aggiunto: “Ringrazio inoltre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per le belle parole di accoglienza e gli auspici che ha inteso formulare, e che con lui condividerò all’atto del mio insediamento". (segue) (Ren)