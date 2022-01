Piemonte: approvato il protocollo per garantire medico base a clochard (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, attraverso la Direzione sanità e welfare e i competenti settori, in virtù del protocollo in essere con la Fio.Psd, intendiamo proseguire l’opera di sensibilizzazione dei comuni, con particolare riguardo a quelli della prima cintura di Torino, sui vincoli e sull’importanza dello strumento delle residenze fittizie per i senza dimora e sulla necessità di accompagnare questa prassi con il servizio accessorio del recapito postale, al fine di alleggerire la pressione sul capoluogo. Sempre a tale scopo e nel rispetto della dignità dei senza dimora, grazie alle risorse economiche statali del Fondo quota servizi povertà, a quelle riservate alle estreme povertà, ed alle risorse europee dell’Avv. 4, è nostra intenzione incentivare gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per indirizzare le procedure di accoglienza e assistenza verso il modello housing first", ha concluso Caucino. (Rpi)