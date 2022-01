Piemonte: sindacati, crisi filiera grafica editoriale mette a rischio centinaia di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno chiesto un incontro urgente alla Regione Piemonte rispetto ai lavoratori del settore grafico-editoriale, che rischiano di perdere l'occupazione nel territorio Piemontese. "Siamo di fronte ad un processo irreversibile di perdita strutturale di centinaia di posti di lavoro - hanno spiegato le sigle sindacali -. Chiediamo con urgenza un tavolo istituzionale con gli assessori al Lavoro della Regione Piemonte ed i soggetti coinvolti per progettare insieme, anche in relazione ai fondi previsti per il settore dal Pnrr e dei fondi strutturali europei, uno sviluppo occupazionale e industriale della filiera, spesso dimenticata, della grafica, della carta e dell'editoria", hanno concluso.(Rpi)