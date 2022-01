Pnrr: Anci a sostegno dei Comuni, 27 webinar per orientare le amministrazioni alla sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anci e i sindaci "stanno facendo il proprio dovere, affinché su tutto il territorio nazionale si sappia come e dove investire nel modo più efficace e utile ai cittadini le risorse del Pnrr". Lo dichiara il presidente dell'Anci Antonio Decaro. "Avviare tavoli di confronto sui territori e coinvolgere cittadini e stakholders, a vario titolo coinvolti in questo processo di definizione delle linee strategiche del futuro sviluppo dei nostri comuni e del Paese intero, ci sembra il modo più concreto e utile per affrontare questa sfida". Con i due eventi in calendario oggi, dedicati rispettivamente alla transizione digitale della Pa e alla valorizzazione di Borghi, parchi e giardini storici, ha superato ampiamente il giro di boa il ciclo dei 27 webinar organizzati dall'Anci per offrire ai Comuni un quadro aggiornato su tutte le normative, e le opportunità, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) metterà a disposizione delle amministrazioni comunali. L'iniziativa capillare realizzata dall'Associazione, con il sostegno tecnico del ministero dell'Economia e delle finanze, nella fase iniziale ha già registrato oltre cinquemila utenti collegati e proseguirà fino alla prima decade di marzo. (segue) (Com)