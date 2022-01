Campania: Iovino (M5s), ampliata platea operatori volontari civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Con un finanziamento straordinario di 45 milioni di euro, grazie all'impegno del nostro ministro Dadone, sarà ampliata la platea degli operatori volontari civili. Un risultato straordinario, frutto di battaglie che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti da anni, e che sarà reso possibile a seguito di un'intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili. Ad oggi sono ben 15mila i ragazzi che hanno avanzato richiesta di servizio civile e che, in aggiunta al personale già arruolato, andranno a formare un organigramma di oltre 64mila unità. Un'occasione che arricchirà il bagaglio di competenze ed esperienze per tantissimi nostri giovani, aprendo loro le porte per nuove opportunità nel mercato del lavoro". Lo ha annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. (Ren)