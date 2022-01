Imprese: Aefi e Cfi a governo, internazionalità a rischio, subito corridoi pro-business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci appelliamo al Governo affinché siano approntati con urgenza nuovi corridoi verdi per consentire anche a operatori internazionali vaccinati non Ema di partecipare alle fiere in Italia. Il rischio per la seconda industry fieristica europea è di perdere il proprio carattere internazionale - discriminante fondamentale per l’export delle imprese del made in Italy – lasciando il campo libero ai competitor tedeschi, che hanno già adottato programmi di ingresso anche in favore di operatori e buyer provenienti dai Paesi terzi con vaccini diversi da quelli riconosciuti dall’Agenzia europea del Farmaco, come rilevato dall’Auma l’associazione di riferimento per le fiere in Germania”. È l’appello lanciato oggi al Governo dai presidenti di Aefi-Associazione esposizioni e fiere italiane e del Cfi-Comitato fiere industria, rispettivamente Maurizio Danese e Massimo Goldoni. Secondo i presidenti, "il parere favorevole, espresso la scorsa settimana dalla Camera su proposta dell’onorevole Benedetta Fiorini - che impegna a valutare protocolli specifici per l’ingresso di operatori internazionali con vaccini non riconosciuti da Ema - va nella direzione giusta, ma occorre dare un seguito immediato agli obiettivi, perché allo stato attuale il sistema fieristico sta andando in ordine sparso alle prese con rinvii e forti difficoltà a mantenere il livello di internazionalizzazione richiesto dalle imprese". (segue) (Com)