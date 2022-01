Torino: muore operaio di 43 anni su lavoro, Cgil e Uil, intervenire urgentemente su norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il crollo della gru di via Genova costato la vita a 3operai. Torino si ritrova di nuovo ad affrontare il drammadelle morti su lavoro. Questa è toccato ad un operaibrasiliano di 43 anni, morto in un cantiere di via Capreradopo essere caduto da un cestello utilizzato per le opere dirifacimento del tetto. La Feneal Uil e la Fillea Cgil hannosubito espresso cordoglio ai familiari e hanno chiesto alleistituzioni di intervenire: "chiediamo di intervenireurgentemente e risolutamente, sia nell'applicazione dellenorme esistenti che nel controllo dei luoghi di lavoro da partedegli organi ispettivi; al fine di migliorare il livello di sicurezzadi un settore, troppe volte colpito da lutti di lavoratori chehanno perso la vita in circostanze evitabili", hanno concluso. (Rpi)