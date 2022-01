Napoli: Nappi (Lega), sbagliato chiedere foto in costume a colloquio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No assoluto a ogni forma di mercificazione del corpo femminile in alcun ambito, e in particolare in quello lavorativo. È grave il tenore dell'offerta di un'azienda napoletana, rilanciata su molti siti web, che chiede alle aspiranti receptionist di allegare al curriculum, una foto in costume da bagno. Chiunque ha il diritto di essere valutato per le proprie capacità, per le proprie esperienze e per la propria voglia di dare il massimo, non certo per il proprio aspetto fisico". È quanto ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.(Ren)