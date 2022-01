Torino: la Ztl centrale riparte dal 1 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la lunga pausa legata all'emergenza Covid, le telecamere della Ztl centrale ripartiranno il 1 aprile. Le domande per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle autorizzazioni, per i veicoli che hanno i requisiti necessari, dovranno essere inoltrate tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio 2022, per favorire il regolare svolgimento dell’istruttoria ed evitare di trovarsi senza autorizzazione alla riattivazione delle telecamere, con la possibilità di incorrere nelle sanzioni previste per l'accesso abusivo. (Rpi)