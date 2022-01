Covid: Gelmini a Regioni, corretto ragionare su aggiornamento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho incontrato il presidente Fedriga per fare il punto sul Pnrr, sui progetti bandiera per le Regioni e sul rilancio delle nostre montagne. Per quanto riguarda l’emergenza Covid, abbiamo discusso della posizione dei governatori sul superamento del sistema a colori". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Dopo due anni di pandemia trovo corretto parlarne, con buonsenso, per aggiornare e semplificare le misure, anche in considerazione degli ottimi risultati raggiunti grazie alla campagna vaccinale”, conclude.(Rin)