Pnrr: Anci a sostegno dei Comuni, 27 webinar per orientare le amministrazioni alla sfida (2)

- Grazie anche al contributo delle Anci regionali di riferimento, i webinar hanno già coinvolto praticamente tutte le regioni, mentre per le Province autonome di Trento e Bolzano l'appuntamento è per venerdì 28 gennaio. Tra i 27 appuntamenti, webinar tematici sulle singole misure del Pnrr: dal ciclo dei rifiuti alle tematiche dell'istruzione, dagli interventi sul trasporto pubblico locale alla valorizzazione delle aree verdi e dell'ambiente, fino alle opere e progetti su edilizia e infrastrutture energetiche. Nel dettaglio negli incontri già svolti e in quelli calendarizzati è stato fornito agli utenti, in gran parte amministratori e tecnici comunali ma anche cittadini e aziende, un quadro generale del Pnrr e delle relative risorse disponibili. Al centro dei webinar il ruolo dei Comuni e delle Città, con un particolare riferimento alle principali linee di intervento di loro interesse, con specifici focus sulle risorse disponibili e sui tempi di attuazione, nonché alle iniziative di supporto per la messa a terra degli investimenti. Trattati anche gli aspetti relativi al flusso dei rimborsi comunitari, della rendicontazione e del controllo per il conseguimento dei target, dei milestone e delle spese progettuali. Oltre ai tecnici Anci e agli amministratori delle varie aree geografiche hanno partecipato, e parteciperanno, ai webinar rappresentanti della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Ragioneria dello Stato. (Com)