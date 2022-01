Covid: in Piemonte ricoveri stabili, 14.207 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano di 5 unità i ricoverati nelle terapie intensive, ma allo stesso tempo crescono di 4 quelli nei reparti ordinari. Una situazione complessivamente stabile quella di oggi in Piemonte sul fronte dell'emergenza Covid. I nuovi casi sono 14.207, pari al 15 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 12.137 sono asintomatici (l'85,4 per cento). La Regione ha poi segnalato 12 decessi di cui 7 avvenuti oggi. Infine, i nuovi guariti sono 17.041. (Rpi)