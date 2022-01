Campania: Cammarano (M5s), D'Angelo nomina di competenza a guida Parco Paestum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio il mio in bocca al lupo alla dottoressa Tiziana D'Angelo, nominata alla guida del Parco archeologico di Paestum e Velia. Archeologa di formazione internazionale e di grande competenza, sono certo che saprà assolvere al suo compito con la professionalità e la dedizione necessarie. Come presidente della Commissione Aree Interne e portavoce del territorio, sono pronto a mettermi a disposizione della nuova direttrice per portare avanti il lavoro di valorizzazione e rilancio di un Parco che il mondo ci invidia, ma anche dei tanti siti minori e dei molteplici borghi di un territorio che ha delle potenzialità altissime sotto il profilo culturale e storico". Così il consigliere regionale M5s Michele Cammarano.(Ren)