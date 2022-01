Napoli: Borrelli, esposto contro ditta che chiede foto in costume a colloqui lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato un esposto contro la ditta napoletana che ha promosso un annuncio per un lavoro destinato a una 'donna che parli inglese, abbia massimo 30 anni e mandi una foto a figura intera in costume da bagno per 500 euro al mese per 24 ore a settimana'. Perché una candidata per un impego come receptionist dovrebbe inviare della foto in costume da bagno? Cosa si nasconde dietro questa richiesta offensiva e sessista? E' bene vederci chiaro quando ci troviamo davanti vicende di questo tipo. Queste richieste sono inaccettabili e il fatto che l'azienda non sia reperibile telefonicamente ci fa sorgere diversi sospetti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)