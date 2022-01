Rigenerazione urbana: De Poli (Udc), bene governo, rafforzare investimenti va in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, afferma: "Il governo ha accolto le nostre richieste. Lo stanziamento dei 905 milioni in più per rafforzare gli investimenti sulla rigenerazione urbana va nella giusta direzione. E' una battaglia - continua il parlamentare in una nota - che abbiamo portato avanti con forza per i comuni del Veneto e per far sì che queste risorse, essenziali, vengano impiegate nei territori nell'ambito di progetti che, fra l'altro, in molti casi erano stati dichiarati ammissibili". De Poli aggiunge: "Ora al governo chiediamo da un lato di sburocratizzare i processi e dall'altro lato di tenere conto sempre in debita considerazione le esigenze soprattutto dei piccoli Comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Soprattutto, nelle piccole realtà, le amministrazioni vanno sostenute con gli strumenti adeguati per cogliere questa sfida. Questa è la grande scommessa per dare futuro ai nostri territori". (Com)