Torino: Polizia Municipale indaga su truffa polizze assicurative online

- La Polizia Municipale di Torino sta monitorando su internet una truffa legata alle polizze assicurative per le auto. La vicenda è partita da alcuni casi di automobilisti controllati e risultati non in regola con l'rc auto, nonostante fossero convinti di essere assicurati. Da quanto raccontato da questi ultimi e ricostruito dai vigili, sembra emergere una modalità di truffa online con la produzione di falsi certificati di rc auto che, all'apparenza, risultano identici a quelli veri, ma effettuando una verifica con la compagnia di assicurazione indicata nel certificato stesso risultano inesistenti. Dopo questa scoperta la Municipale ha segnalato alla Procura di Torino la situazione e ha creato un vademecum rivolto ai consumatori.(Rpi)