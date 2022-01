Napoli: Manfredi, per Bagnoli non c'è intera copertura per bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo minimo, avere una certezza delle cose da fare e dei soldi che servono. Anche questo, che mi sembra un argomento base, al momento non è chiaro perché non c'è una copertura di tutte le risorse che servono per la bonifica. Va fatto un ragionamento con Roma per capire come si deve garantire la copertura". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli intervenuto a margine del Consiglio comunale. "Il tema Bagnoli - ha sottolineato - ha una sua complessità. Va fatta chiarezza sulle bonifiche e sulle tecnologie da utilizzare, bisogna fare una valutazione corretta dei finanziamenti disponibili e necessari e definire con attenzione i cronoprogrammi. Adesso che ci insedieremo anche con la struttura tecnica si potrà ulteriormente accelerare e venire a capo di una situazione che purtroppo si trascina ormai da decenni ma che rappresenta una grande opportunità per la città" (Ren)