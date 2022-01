Torino: parte distribuzione buoni spesa a 10 mila famiglie per valore 2,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 10 mila le famiglie torinesi in difficoltà destinatarie dei buoni spesa per l'acquisto dei beni alimentari grazie alla terza tranche degli aiuti provenienti dal decreto ministeriale 'Sostegni bis'. Si tratta di circa 2,3 milioni di euro, deliberati dal Comune di Torino. "Oggi la Città compie un ulteriore passo in aiuto dei cittadini in difficoltà economica e sociale a causa della pandemia e della conseguente crisi economica – ha affermato l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli -. (segue) (Rpi)