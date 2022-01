Abruzzo: polizia locale, via libera a nuova immagine per divise e mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese ha deliberato un accordo tra Regione Abruzzo e Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (Isia) di Pescara per realizzare la nuova immagine coordinata della Polizia locale. Gli studenti dovranno ideare e progettare la grafica delle caratteristiche dei veicoli, delle divise, dei simboli in dotazione alle polizie locali in servizio negli enti abruzzesi. Nella convenzione, si legge, la Regione riserverà a due studenti della scuola, che avranno partecipato al progetto, la possibilità di svolgere un tirocinio formativo nell'ufficio comunicazione fondi europei e nazionali del Dipartimento della Presidenza. L'accordo ha una validità di 6 mesi e non ci saranno costi per l'ente regionale. "Si tratta di un accordo che ha un duplice percorso - spiega l'assessore Pietro Quaresimale -. Da un lato rinnoviamo l'immagine della Polizia locale, dall'altra apriamo invece una collaborazione formativa con gli studenti abruzzesi che potranno acquisire esperienza ed entrare con più facilità nel mercato del lavoro. Inoltre - conclude Quaresimale - ci sarà una immagine coordinata per tutti gli uffici di Polizia locale abruzzesi, dalle divise alle auto di servizio. Una immagine uniforme che potrà rappresentare un punto di riferimento per cittadini e turisti". (Gru)