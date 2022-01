Abruzzo: individuati i Comuni che beneficeranno di risorse contro spopolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, nel corso della riunione di questo pomeriggio sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha individuato, tra l'altro, in riferimento alla legge regionale 32 del 21 dicembre 2021, l'elenco dei Comuni abruzzesi classificati come montani che presentano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale nell'arco degli ultimi cinque anni o con una popolazione inferiore a 200 abitanti. L'obiettivo è quello di affrontare due importanti problematiche la natalità e le accentuate difficoltà nelle zone montane e lo spopolamento vero e proprio dato dal declino demografico nelle zone marginali. La legge, infatti, intende fornire una risposta al problema della natalità supportando i genitori con risorse finanziarie che possano aiutarli nell'immediato e concedendo incentivi per coloro che intendano ripopolare queste zone montane trasferendo la propria residenza. I Comuni interessati saranno 73 in provincia dell'Aquila, 23 in quella di Teramo, 24 in quella di Pescara e 56 in quella di Chieti. (Gru)