© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi sono aumentati da da 227 a 1486, mentre le quarantene da 912 a 3242. Se si guarda alle fasce d'età, quella più colpita è dai 3 ai 5 anni con un aumento del 91,9 per cento. Segue quella dai 6 ai 10 anni con un +50,8 per cento. L'unica fascia in diminuzione è quella tra 14 e i 18 anni (-10,9 per cento) che è anche la più coperta dalla campagna vaccinale. (Rpi)