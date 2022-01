Piemonte: Coldiretti su peste suina, bene nomina commissario ora misure straordinarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- dal potenziare le attività di contenimento con azioni straordinarie notturne, anche nei parchi, mediante i più moderni strumenti tecnologici che consentono di agire in sicurezza e con grande efficacia al riconoscere la possibilità a tutti i proprietari di installare, anche nelle aree parco, gabbie per la cattura degli animali fino a rendere indispensabile il controllo sanitario di tutti i capi abbattuti, così da tutelare la salute pubblica e realizzare le condizioni che garantiscano continuità agli allevamenti domestici presenti a livello territoriale, sanzionando pesantemente chi lo evadesse. Sono queste le azioni prioritarie che abbiamo inviato alla Regione Piemonte nei giorni scorsi per bloccare il diffondersi della peste suina africana e tutelare i nostri allevatori", ha concluso Moncalvo. (Rpi)