Torino: incendio nel Centro accoglienza migranti di viale Thovez, in giornata rientro in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è divampato un incendio nel Centro accoglienza migranti di viale Thovez 45 a Torino. Le fiamme si sono sviluppate in un magazzino al piano terreno della struttura. Sono state evacuate circa 80 persone a scopo precauzionale e spostata in un vicino capannone con il supporto della Protezione Civili. Nel frattempo, i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio. "Al momento la situazione è sotto controllo - ha affermato l’assessore alla Protezione Civile Francesco Tresso - e grazie alla rapida evacuazione dell'edificio non ci sono stati né feriti né intossicati. I nostri tecnici hanno dichiarato inagibili alcuni locali, ma si è stabilito che le persone evacuate potranno rientrare in tutta sicurezza nella struttura nel corso della giornata", ha concluso.(Rpi)