Rigenerazione urbana: Fedriga-Decaro-De Pascale, iniziativa governo risponde a sollecitazione Regioni ed Enti locali

- Ulteriori 905 milioni, relativi al periodo 2022-2026, saranno destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E' quanto si legge in una nota. Il governo ha quindi accolto la proposta avanzata da Massimiliano Fedriga (presidente dalla Conferenza delle regioni), Antonio Decaro (presidente Associazione nazionale comuni italiani) e da Michele De Pascale (presidente Unione delle province italiane) nei giorni scorsi per imprimere un forte sviluppo alle economie locali rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali. “Ringraziamo il governo - dichiarano Fedriga, Decaro e De Pascale - perché attraverso l’incremento delle risorse e lo scorrimento delle graduatorie, la gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili troverà una concreta realizzazione”.(Com)