Ita: Lupo (M5s), no veti a priori, politica monitori

- “Valutare proposte che abbiano come obiettivi l’autonomia di Ita, come accade in un gruppo societario in cui ciascuna compagnia mantiene la propria gestione, nel quadro degli obiettivi definiti dal gruppo stesso. E inoltre il consolidamento del mercato condividendo costi e benefici in ambito internazionale. In ottica Quirinale va di moda l'espressione 'No a veti a priori'. Ecco: la prendo e la faccio mia anche per Ita". Lo dichiara la senatrice del M5s Giulia Lupo. "Si lavori per strutturare il mercato aprendo spazi nei corridoi europei e per consolidare tratte di lungo raggio sul Nord America e aumentarne verso il sud del mondo. Si guardi a Malpensa, oltre che in prospettiva di sviluppo del cargo, anche in ottica di ampliamento di tratte business. Una soluzione può essere trovata. La politica non deve interferire nelle scelte industriali del vettore, ma monitorare. Nessun politico è manager di Ita. Bisogna finalmente avere visioni sistemiche e di sviluppo concrete”, conclude. (Rin)