Napoli: Maresca, commissione di controllo Pnrr sia strumento prevenzione contro infiltrazioni clan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto all'istituzione della Commissione speciale paritetica di controllo e monitoraggio dei fondi del Pnrr oggi il Consiglio è chiamato a dare un grande segno di maturità, verso la necessità di orientare procedure di garanzia di legalità e trasparenza ". Lo ha dichiarato in una nota Catello Maresca, leader dell'opposizione di centrodestra. "Questa commissione avrà tra i vari compiti quello della vigilanzache rappresenta un segno assoluto di maturità, che ha attraversato anche l'istituzione stessa di questa commissione. Chiaro che questi strumenti abbiano una funzione e una utilità se siano attivati in maniera preventiva e siano retti dalla ratio dell'organismo, affinché lo orienti verso le attività di monitoraggio per prevenire fenomeni di corruttela e di infiltrazione camorristica". Quindi Maresca ha continuato: "massima trasparenza per l'impiego di fondi pubblici, anche per la tempistica". Quando per esempio "bisogna procedere all'affidamento di appalti e in tal caso si celano spesso numerose insidie. Ecco allora la necessità di una commissione che possa sviluppare modelli virtuosi di utilizzo e prevenire quanto più possibile lo sviamento di modelli legali di impiego delle risorse". Infine ha concluso: "Una commissione paritetica con la prospettiva e l'auspicio che alla sua costituzione faccia seguito anche la volontà politica di farla funzionare". (Ren)