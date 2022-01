Campania: Grant (Lega), preoccupati da bollette in aumento fino a 77 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupati per i risultati di una ricerca condotta da Facile.it che evidenzia come in Campania si registra un aumento delle bollette del 36 per cento nel solo 2021. Le utenze di luce e gas fanno spendere alle famiglie campane, in media, 1.561 euro, ai quali si aggiungeranno le addizionali regionali, tra le più alte d'Italia". Così una nota il segretario regionale della Lega in Campania ed eurodeputato on. Valentino Grant a commento della ricerca di Facile.it sul rincaro utenze per le famiglie campane: "Con il 2022 potrebbe andare peggio e in assenza di interventi istituzionali, il conto complessivo potrebbe addirittura superare, in media, di 2.700 euro, vale a dire il 77 per cento in più rispetto agli aumenti del 2021. Come Lega stiamo in pressing sul governo che ha già dato delle risposte ma in Campania senza il giusto supporto anche degli altri schieramenti corriamo rischi seri. Voglio lanciare un appello ai colleghi di maggioranza e opposizione: occorre dialogare sul tema e dare segnali di compattezza riguardo all'aumento delle utenze sul quale, in un quadro di destabilizzazione dovuto anche ai venti di guerra sul fronte europeo orientale, è di fondamentale importanza fare quadrato". (Ren)