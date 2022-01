Piemonte: gruppo consiliare Pd, si istituisca psicologo di base con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento di riconoscere lo psicologo come promotore di salute. Chiederemo la procedura d'urgenza. Lo ha annunciato il gruppo consiliare regionale del Pd Piemonte in una nota. stampa. “Proponiamo – ha affermato il Consigliere regionale Pd Daniele Valle, primo firmatario del provvedimento – che lo psicologo venga riconosciuto come una figura base territoriale e venga inserito nel Distretto sociosanitario affiancando i medici di base, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali nell’attività di assistenza. Lo Psicologo di Base, che assume in carico la richiesta di assistenza, sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello che hanno competenza sul tema individuato". (segue) (Rpi)