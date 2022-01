Piemonte: gruppo consiliare Pd, si istituisca psicologo di base con urgenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla parte economica, Valle ha sottolineato che "per la copertura finanziaria degli oneri dell’attuazione della legge prevediamo uno stanziamento di 750 mila euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023". “La Campania - ha affermato il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo – ha già istituito questa figura, la Lombardia ha approvato una mozione che impegna la giunta a intervenire sul tema e il Lazio, il 10 gennaio scorso, ha stanziato 2,5 milioni di euro per il bonus psicologo regionale. (segue) (Rpi)