Covid: in Piemonte incidenza adulta in diminuzione, nelle scuole aumentano focolai e quarantene

- L'incidenza del contagio da Covid nella settimana dal 17 al 23 gennaio in Piemonte vede nella fascia adulta una lieve diminuzione del -3,3 per cento. E' calata infatti la contagiosità del virus in tutte le fasce d'età, sopratutto in quella più colpita nelle ultime settimane, ovvero quella tra i 19 e i 24 anni, con l'incidenza che è scesa del 26,3 per cento. Segue quella dai 60 ai 69 anni, in calo del 14,5 per cento. La situazione rimane invece ancora complicata all'interno delle scuole Piemontesi, con i focolai e le quarantene che sono in sensibile aumento. (segue) (Rpi)