Piemonte: vicepresidente a "Nova" su rinnovo Ufficio presidenza, credo intesa dopo ritorno presidenti da Roma

- Credo proprio che la faccenda si possa risolvere nei prossimi giorni, con il ritorno dei presidenti Allasia e Cirio da Roma. A quel punto ci sarà sicuramente l'intesa. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il vicepresidente del Piemonte Fabio Carosso (Lega) a margine del cambio di testimone per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022 di Torino, commentando la frizione interna alla maggioranza in Regione sul rinnovo dell'Ufficio di presidenza in Consiglio regionale. "La Lega vuole stare fuori da questi giochi. Sono più problematiche interne a Forza Italia e Fratelli d'Italia", ha concluso Carosso. (Rpi)