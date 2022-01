Campania: Lega, solidarietà ad agenti penitenziaria carcere Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria in forze alla struttura Circondariale di Salerno. Purtroppo, nonostante le numerose sollecitazioni, persistono notevoli disagi per gli operatori di polizia: scarse dotazioni di difesa, unità organiche insufficienti alla copertura dei turni, mancanza di un ufficiale di comando effettivo in pianta stabile. Presenteremo atti ispettivi idonei alla definizione della situazione attuale e chiederemo interventi concreti all'Amministrazione. Pronti a fare la nostra parte in difesa delle donne e degli uomini in divisa del carcere di Salerno". Così una nota della segreteria regionale della Lega in Campania. (Ren)