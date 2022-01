Torino: Lo Russo su inquinamento, risposta strutturale e non episodica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo del parco mezzi, le nuove tranvie, la metro e le ferrovie vanno nell'ottica di dare una risposta strutturale e non episodica alla componente smog. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la situazione dell'inquinamento in Città, certificato dall'Arpa con il semaforo arancione. "Certamente non basta, infatti stiamo mettendo in campo delle azioni sulla neutralità delle emissioni - ha continuato Lo Russo -. E questo riguarda non soltanto i mezzi ma anche gli edifici vetusti. Di certo, la Ztl rimarrà sospesa fino a fine emergenza pandemica, mi sembra doveroso", ha concluso. (Rpi)