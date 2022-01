Piemonte: Cirio, da Roma garanzie su Città salute Novara e infrastruttura Novara-Vercelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo arrivano garanzie sia sulla Città della salute e delle scienza di Novara, che sull'infrastruttura Novara-Vercelli. Lo si apprende da una nota stampa diffusa dall'entourage del presidente del Piemonte Alberto Cirio, che in questo momento si trova nella capitale per l'elezione del Presidente della Repubblica. La settimana del Quirinale per la giunta piemontese è l'occasione per organizzare numerosi incontri con i ministri del governo, per discutere le questioni relative al Piemonte. Oggi si è svolto l'incontro con il ministro della Salute Speranza e la ministra della Coesione Carfagna. Nel primo caso sono state date delle garanzie sulla Città della salute e della scienza di Novara. (segue) (Rpi)