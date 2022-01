Piemonte: Cirio, da Roma garanzie su Città salute Novara e infrastruttura Novara-Vercelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà febbraio verrà proposto il nuovo accordo di programma on la ridefinizione del budget a seguito della gara andata deserta e condizionata dal rincaro delle materie prime. Ed entro l'inizio di marzo, il ministro ha preso l’impegno di sottoporlo al parere del Nucleo di valutazione per fare in modo di partire in primavera con la gara d’appalto. Mentre con la ministra Mara Carfagna è emersa la disponibilità a inserire nella prossima programmazione delle risorse Fsc la 1a tranche del finanziamento dell'infrastruttura Novara-Vercelli. (Rpi)