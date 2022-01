Abruzzo: sanità, recepito accordo su linee indirizzo percorsi nella rete di riabilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di questo pomeriggio la Giunta regionale abruzzese ha approvato, su proposta dell'Assessore alla Salute Nicoletta Verì, il Piano della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021. Un approccio innovativo alla diagnosi e cura del paziente. E' stato recepito inoltre, l'accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, sulle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione". Contestualmente al recepimento dell'Accordo, come prime disposizioni operative, sono state approvate le procedure per l'accesso in medicina riabilitativa intensiva che definiscono i criteri clinici, con relativi strumenti di valutazione (scale validate), in condizioni di appropriatezza nelle unità operative ospedaliere di medicina riabilitativa intensiva per patologie riconducibili alle categorie diagnostiche maggiori. Recepito anche l'accordo del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'aggiornamento in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione. L'applicazione dei nuovi prezzi unitari di cessione decorre dal primo gennaio 2022. (Gru)