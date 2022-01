Napoli: Giornata della memoria, Prefetto consegnerà giovedì medaglie d'onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle ore 11.00, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, consegnerà le medaglie d'onore alla memoria ai familiari di sette cittadini della provincia di Napoli, deportati ed internati nei lager nazisti. La speciale benemerenza è prevista dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 per rendere omaggio, nel modo più solenne, a quanti - nel corso della lotta alle barbarie nazifasciste - pagarono un tragico prezzo nei lager o asserviti al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Alla cerimonia, che si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni dettate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prenderà parte, unitamente ai Sindaci dei Comuni della provincia di residenza degli insigniti, l’Assessore regionale Mario Morcone. Parteciperanno anche i vertici delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate, il presidente della federazione di Napoli dell’Associazione Combattenti e Reduci e il rappresentante della comunità ebraica di Napoli.(Ren)