Torino: Lo Russo, vogliamo realizzare sottopassi Baldissera e Maroncelli

- Noi abbiamo in mente di realizzare sia il sottopasso di piazza Baldissera che quello della rotonda Maroncelli. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine del cambio di testimone per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022 di Torino, commentando le proposte fatte al ministro degli Trasporti Giovannini. "Su piazza Baldissera vogliamo fare un lavoro in connessione al progetto di prolungamento della Linea 12 tram, che interferisce proprio con la rotonda", ha concluso Lo Russo. (Rpi)