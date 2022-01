Campania: Ciampi (M5s), pagare indennità a operatori sanitari per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operatori sanitari in servizio negli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campania, che da due anni si battono in prima linea per il contrasto a questa terribile pandemia, hanno diritto al riconoscimento dell'indennità prevista dal contratto di lavoro nazionale". Lo ha affermato il consigliere regionale M5s Vincenzo Ciampi: "Parliamo di una cifra pari a 5,16 euro per turno di servizio che, nell'ambito di un'intesa definita in Conferenza Stato Regioni, è stata estesa a tutti gli operatori sanitari, per le loro specifiche attività, sono particolarmente a rischio di contrarre il Covid. L'indennità riguarda, in particolar modo, coloro che prestano servizio nelle terapie intensive e sub intensive, nelle sale operatorie e nei reparti di nefrologia e dialisi, oltre che in quelli specializzati in malattie infettive, dove è maggiormente elevato il rischio di contrarre il Covid. Ad oggi, a 17 mesi di distanza dalla firma del protocollo, la Campania è l'unica regione a non aver dato seguito a quell'accordo". Ciampi ha concluso: "Chiediamo alla Regione di dare seguito alle previsioni del protocollo, facendosi così carico delle istanze del personale infermieristico e tecnico che assiste pazienti Covid, degli infermieri dei pronto soccorso e del 118 e di quanti prestano servizio nei Covid Hospital, che ad oggi non hanno ancora ricevuto un solo centesimo delle indennità pattuite".(Ren)