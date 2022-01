© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa elezione "si protrarrà per più tempo perché abbiamo solo una votazione al giorno ma, se da domani avessimo più di una votazione, potremmo fare più veloce". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in occasione della seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica, riferendosi alla necessità che Draghi resti a Palazzo Chigi.(Rin)