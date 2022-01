Piemonte: Cirio su bimbo morto Covid, fondamentale vaccinare anche più piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur nelle preoccupazioni comprensibili di ogni genitore, è fondamentale capire l’importanza di vaccinare i nostri bambini. Lo hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, commentando la morte del bimbo di 10 anni per Covid all'ospedale Regina Margherita di Torino. "È una notizia che non avremmo mai voluto apprendere - hanno continuato Cirio e Icardi -, una tragedia per la famiglia a cui ci stringiamo forte, ma anche per la nostra Regione che sta mettendo in campo ogni forza per proteggere da questo maledetto virus ogni cittadino, a cominciare dai più piccoli. (segue) (Rpi)