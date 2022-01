Napoli: Palazzo di giustizia intitolato ad Alessandro Criscuolo, presenti Manfredi e ministro Cartabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un riconoscimento alla grande storia giuridica napoletana e una tradizione straordinaria. E' un riconoscimento ad un uomo che è stato uno dei più grandi esponenti della Corte costituzionale, ha ricoperto ruoli molto importanti e anche una persona che ha saputo servire lo Stato con grande competenza, sobrietà e umiltà". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha partecipato alla cerimonia per intitolare il Palazzo di Giustizia di Napoli all'eminente protagonista dell'esperienza giudiziaria italiana, Alessandro Criscuolo, scomparso 2 anni fa. All'evento, presente anche il ministro della Giustizia Marta Cartabia. "Quando il procuratore Riello nelle scorse settimane ha sollecitato questa intitolazione - ha detto il sindaco, intervenendo durante la cerimonia - l'amministrazione ha subito aderito alla proposta soprattutto per il profilo che il magistrato Criscuolo rappresenta. Credo che mai come questo momento abbiamo la necessità di ricordare figure che hanno rappresentato le istituzioni come lui che hanno sempre operato nell'interesse della collettività e nell'aver sempre speso la propria persona nella rappresentanza e nell'istituzione". "Sono lieto che questo Palazzo di giustizia sia intitolato ad Alessandro Criscuolo", ha concluso Manfredi. (Ren)