Ambiente: maxi-ciclabile Piemonte-Veneto, prosegue tratto Ferrarese per 1 milione di euro

- Arriva a Ferrara il cantiere della maxi-ciclabile che unirà Torino a Venezia con un tracciato di circa 700 chilometri. La Città dell'Emilia Romagna parteciperà per 5,6 chilometri. "Siamo felici di essere stati tra i primi a partire con questo grande progetto di mobilità sostenibile che sta mettendo in rete istituzioni, territori interessando tutte le Regioni attraversate dal Po - hanno affermato gli assessori di Ferrara Andrea Maggi e Alessandro Balboni -. Un progetto, che ha in Ferrara uno snodo fondamentale, sia per quello che qui rappresenta la bicicletta, sia per il legame col grande fiume che storicamente la nostra città esprime. Ma anche un progetto di valenza internazionale visto che l'intero percorso dal Piemonte al Veneto è in realtà parte di una porzione ancora più vasta, quella dell'EuroVelo 8", hanno concluso. (Rpi)