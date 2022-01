Piemonte: vicepresidente a "Nova" su Quirinale, Lega ha numeri e persone per candidare grandi personalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sappiamo che c'è un grande lavoro in questi giorni da parte di tutti i partiti. La Lega ha i numeri e le persone adatte per poter candidare alcune grandi personalità. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso (Lega) a margine del cambio di testimone per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022 di Torino, commentando la partita che sta giocando la Lega nell'elezione del Presidente della Repubblica. "Si sta lavorando perché i grandi elettori e il nostro partito possano eleggere il nuovo Presidente", ha concluso. (Rpi)