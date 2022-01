© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto questa mattina un bambino di 10 anni all'ospedale Regina Margherita a causa delle complicazioni legate al Coronavirus. Il piccolo era stato trasferito nel capoluogo dall'ospedale di Mondovì (Cuneo) già in condizioni gravi. I medici le hanno provate tutte ma non c'è stato nulla da fare per il bambino. (Rpi)