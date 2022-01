Piemonte: il vicepresidente su Eurovision, abbiamo requisiti giusti per questo festival e tante altre iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino è una città incredibile, che sa dare tantissimo. E la nostra Regione ha i requisiti giusti per questo festival e tante altre iniziative. Lo ha affermato il vicepresidente del Piemonte Fabio Carosso a margine del cambio di testimone per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022 di Torino. "Il nostro turismo è in crescita costante. E queste situazioni non fanno altro che fare bene alla nostra Regione e a farla conoscere in tutto il mondo", ha concluso Carosso. (Rpi)